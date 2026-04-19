L’agriculture locale bruxelloise mise à l’honneur au Marché Paysan de la Terre

Le Marché paysan de la Terre s’est tenu ce dimanche. Organisé par le Réseau des GASAP et l’ASBL IMPACTE Slow Food, le site de BE-HERE à Laeken s’est transformé en une scène ouverte sur l’agriculture de demain.

Trente producteurs et artisans (maraîchers, fromagers, boulangers, brasseurs, producteurs de miso), travaillant sans intermédiaires, étaient présents. Une occasion idéale pour goûter les produits de saison ou cuisiner à travers divers ateliers. Le marché propose une immersion totale dans les circuits courts solidaires.

C’est aussi un lieu de débat sur l’avenir de l’alimentation.

L’évènement se déroule à quelques jours de la Journée internationale de la Terre mère, qui se tiendra le 22 avril.