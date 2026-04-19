 Aller au contenu principal
BX1

L’agriculture locale bruxelloise mise à l’honneur au Marché Paysan de la Terre

Le Marché paysan de la Terre s’est tenu ce dimanche. Organisé par le Réseau des GASAP et l’ASBL IMPACTE Slow Food, le site de BE-HERE à Laeken s’est transformé en une scène ouverte sur l’agriculture de demain.

Trente producteurs et artisans (maraîchers, fromagers, boulangers, brasseurs, producteurs de miso), travaillant sans intermédiaires, étaient présents. Une occasion idéale pour goûter les produits de saison ou cuisiner à travers divers ateliers. Le marché propose une immersion totale dans les circuits courts solidaires.

C’est aussi un lieu de débat sur l’avenir de l’alimentation.

L’évènement se déroule à quelques jours de la Journée internationale de la Terre mère, qui se tiendra le 22 avril.

■ Reportage de Sarah Uenten

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales