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Des centaines de Liégeois ont trouvé refuge dans cette école ixelloise pendant la Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de Liégeois se sont réfugiés à Bruxelles. Ils fuyaient les bombardements sur la Cité Ardente. Des centaines d’enfants ont été logés dans des familles ixelloises et un centre d’hébergement a ouvert à l’Ecole des Etangs. Le centre sera ouvert quelques mois, durant l’hiver 44-45. Une historienne est retombée sur cette histoire et a souhaité nous la partager.

■Reportage d’Arnaud Bruckner et Morgane van Hoobrouck

 

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