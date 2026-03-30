Des centaines de Liégeois ont trouvé refuge dans cette école ixelloise pendant la Seconde Guerre mondiale
Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de Liégeois se sont réfugiés à Bruxelles. Ils fuyaient les bombardements sur la Cité Ardente. Des centaines d’enfants ont été logés dans des familles ixelloises et un centre d’hébergement a ouvert à l’Ecole des Etangs. Le centre sera ouvert quelques mois, durant l’hiver 44-45. Une historienne est retombée sur cette histoire et a souhaité nous la partager.
■Reportage d’Arnaud Bruckner et Morgane van Hoobrouck