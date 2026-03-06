Bolt lance un service de chauffeurs 100% féminin

Pour lutter contre l’insécurité, de nouvelles initiatives voient le jour dans le secteur des taxis.

L’entreprise de mobilité Bolt lance un nouveau service baptisé Women for Women, des taxis 100 % féminins.

Le principe est simple : proposer un service destiné aux femmes et assuré uniquement par des femmes. Les passagères peuvent ainsi réserver une course conduite par une chauffeuse, et les conductrices ont la garantie de transporter exclusivement des clientes.

L’objectif est de renforcer le sentiment de sécurité lors des déplacements, notamment la nuit. Selon certaines enquêtes, de nombreuses femmes disent ne pas se sentir totalement en sécurité dans les transports ou dans les taxis, ce qui pousse certaines plateformes à proposer des solutions adaptées.

Bolt souhaite ainsi offrir un environnement plus rassurant, à la fois pour les passagères et pour les conductrices.

Déjà lancé dans plusieurs villes et pays, ce concept commence désormais à se faire une place à Bruxelles. Dans l’application, les utilisatrices peuvent sélectionner cette option pour être mises en relation uniquement avec une chauffeuse.

Le prix reste similaire à celui d’une course classique, même si le temps d’attente peut parfois être un peu plus long en raison du nombre encore limité de conductrices disponibles.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Béatrice Broutout