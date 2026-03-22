22 mars : pour Heyden, grandir sans sa maman disparue il y a dix ans

Le 22 mars 2016, 16 personnes perdent la vie dans l’explosion d’une rame de métro à la station Maelbeek. Parmi les victimes de cet attentat figure Sabrina Esmael Fazal. Elle avait 24 ans et était l’heureuse maman d’un petit garçon prénommé Heyden, qui venait d’avoir 1 an.

Aujourd’hui, Heyden a 11 ans et c’est la première fois qu’il participe aux commémorations. Il a accepté de nous rencontrer chez lui il y a quelques jours, c’est l’une de ses premières interviews. Car une décennie plus tard, les mots restent pour lui et ses proches difficiles à trouver.

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Stéphanie Mira et Morgane Van Hoobrouck

Pour Heyden, grandir sans sa maman disparue il y a dix ans