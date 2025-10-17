Réunis en plénière jeudi, les négociateurs du budget bruxellois se sont quittés en début de soirée

Les six partis engagés à Bruxelles dans une négociation pour tenter de s’entendre sur un projet de budget pour la Région-capitale se sont revus en réunion plénière jeudi après-midi, jusqu’en début de soirée, une première depuis une dizaine de jours.

La réunion qui a commencé vers 15h, et s’est achevée vers 20h, avait été précédée d’échanges bilatéraux autour du troisième tableau budgétaire du formateur David Leisterh (MR) présenté à la fin de la semaine dernière.

Le formateur bruxellois avait rencontré jeudi dernier, séparément, les différents partis (MR, PS, Les Engagés, Groen, Open VLD et Vooruit) engagés dans des discussions pour tenter d’établir un budget pour l’année prochaine et un plan pluriannuel intégrant un milliard d’euros d’économies d’ici 2029.

Il leur avait remis un nouveau tableau budgétaire. Les différentes formations étaient invitées à lui faire part, pour dimanche dernier, de leurs remarques après analyse approfondie. Depuis lors et jusqu’à jeudi en début d’après-midi, les échanges n’avaient eu lieu qu’en mode bilatéral.

Silence radio sur le contenu

Aucune information ne circule sur le contenu des échanges de jeudi en plénière. On a toutefois appris qu’il n’y aurait pas de réunion demain vendredi. Par contre, des réunions plénières à thèmes sont prévues chaque jour de la semaine prochaine.

Par ailleurs, les négociateurs n’ont pas débattu des modalités de démission et de remplacement du ministre des Finances en affaires courantes, Sven Gatz (Open VLD). D’indications glanées ici et là, il se confirme que la piste proposée par l’Open VLD consistant à passer par une motion déposée par les trois partenaires néerlandophones et… la N-VA, ne passait politiquement pas la rampe.

Cela ne contribue pas non plus à renforcer des relations de confiance censées naître entre partenaires potentiels pour faire émerger un accord.

Belga