Le gouvernement bruxellois libère près de 441 millions d’euros pour les communes et CPAS

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi la répartition de la Dotation Générale aux Communes (DGC) et aux CPAS pour l’année 2026, a annoncé jeudi le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Ahmed Laaouej (PS). Selon celui-ci, ce sont au total près de 441 millions d’euros qui seront injectés dans le tissu local bruxellois pour garantir la continuité des services publics et renforcer l’aide sociale.

“Dans un contexte où les communes font face à des défis croissants, cette dotation, calculée sur base de données actualisées par l’IBSA, assure une visibilité budgétaire essentielle. Sur l’enveloppe globale de 2026, 401,3 millions d’euros sont directement attribués aux 19 communes bruxelloises; 39,6 millions d’euros sont versés à la Commission Communautaire Commune (COCOM), destinés spécifiquement au Fonds Spécial de l’Aide Sociale“, a souligné celui-ci, jeudi après-midi, dans une brève communication à l’agence Belga.

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“Ma priorité est de garantir aux communes les moyens nécessaires au financement des services essentiels tels que les écoles, les crèches, la propreté, la sécurité et les infrastructures de quartier. Il s’agit parallèlement de soutenir les CPAS bruxellois, piliers indéfectibles de la solidarité régionale face à la précarité“, a encore commenté le ministre Laaouej.

Celui-ci s’est par ailleurs engagé à ce que ces fonds soient liquidés avant le 31 mai 2026, conformément à la législation en vigueur. “En tant que ministre des Pouvoirs locaux, je veillerai à ce que la Région soit un partenaire fiable et prévisible. Les communes sont le premier échelon de la démocratie ; les soutenir, c’est soutenir directement chaque Bruxelloise et chaque Bruxellois“, a conclu Ahmed Laaouej.

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Belga