Demandeurs d’asile : “Il ne faut pas dire que la situation actuelle n’est que de la faute de la N-VA, mais elle a une responsabilité énorme maintenant”

Invité de +d’Actu ce vendredi 26 septembre, Pascal Smet, député bruxellois Vooruit, rappelle que la capitale ne peut pas supporter seule l’accueil des demandeurs d’asile.

Selon Pascal Smet, le déséquilibre dans la géographie des centres d’accueils fragilise Bruxelles et plaid pour que chaque région assume une part de responsabilité. “Il faut des centres partout en Belgique, ça va de soi. Quand moi j’étais responsable pour la migration, il y a 20 ans déjà, on a créé des centres d’accueil, on a créé des centres fermés aussi, mais des centres d’accueil… partout en Belgique. Et c’est ça qu’il faut régler. Bruxelles seule est incapable de prendre tous les demandeurs d’asile sur son territoire.”

Pour lui, les difficultés que rencontre Bruxelles pour obtenir des moyens suffisants n’est pas nouvelle et ne peut pas vraiment être attribuée à un seul parti : “on doit être honnête, peu importe le parti, que ce soit les socialistes, écologistes, libéraux…ils n’aiment pas trop Bruxelles, n’importe quelle majorité. (…) Il ne faut pas dire que la situation actuelle n’est que de la faute de la N-VA, mais elle a une responsabilité énorme maintenant”. Il souligne toutefois que la situation actuelle exige des réponses rapides et concertées : “Il faut qu’il y ait une solution pour ces gens, puisqu’il ne faut pas oublier que ça reste des êtres humains. Ce n’est pas normal que je vois chaque soir, chaque nuit des gens dormir dans la rue. Il faut prendre ça en main.”

Il rappelle que le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a déjà demandé à la ministre compétente d’agir et espère une meilleure collaboration entre les communes, la Région et le fédéral.

Enfin, le député Vooruit conclut en rappelant certains principes de solidarité :“Très souvent, j’entends la N-VA prôner les valeurs européennes, les valeurs chrétiennes, et bien, je rappelle que dans les valeurs chrétiennes, l’accueil, l’aide aux gens en détresse, c’est essentiel.”