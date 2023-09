Youth Coalition de Molenbeek-Brussels2030 : la jeunesse réfléchit à son avenir

Une centaine de jeunes Bruxellois âgé de 15 à 30 ans, issus des 19 communes de la Région bruxelloise, ont entamé, samedi, un travail de réflexion sur l’avenir de leur lieu de vie, dans le cadre de la candidature de Bruxelles en tant que capitale européenne de la culture. Ils se sont répartis en groupes et se sont retrouvés, certains au Parlement bruxellois, d’autres à l’Ancienne Belgique, pour débattre.

Ce sont 1.000 “questions d’avenir“, formulées par de nombreux jeunes Bruxellois et recueillies lors d’une première phase du projet, appelée “Speak Up Brussels!“, qui ont été soumises au débat samedi. Cent jeunes ont été réunis, au Parlement bruxellois et à l’Ancienne Belgique, pour débattre de ces questions, qui sont le reflet des aspirations et des doutes de la jeunesse bruxelloise.

L’objectif du projet est de faire entendre la voix des jeunes et de traduire leur vision en des programmes réalisables pour l’avenir de la Région de Bruxelles-Capitale. La mission de la Youth Coalition de Molenbeek-Brussels2030 est d’aborder avant tout ces trois questions clés: comment les jeunes de Bruxelles envisagent-ils l’avenir de leur ville ? Quel rôle pourrait jouer Bruxelles en tant que capitale européenne de la culture dans le façonnement de cet avenir? Et comment l’initiative Molenbeek-Brussels2030 peut-elle mettre à profit ces voies de changement et les intégrer à sa candidature pour 2030 ?

Les travaux de groupe vont s’articuler autour de six thèmes majeurs: les communautés de Bruxelles et les jeunes générations, le travail et l’enseignement; l’identité et la culture bruxelloise; la mobilité à Bruxelles; la nature et le climat à Bruxelles; les conditions de vie et l’urbanisme bruxellois; et enfin la sécurité à Bruxelles. Les débats, échanges et réflexions se poursuivront dimanche ainsi que le 24 septembre.

Belga