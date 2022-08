Youssef Handichi : “Good Move, il faut cesser le carnage”

Le député bruxellois Youssef Handichi (PTB) était l’invité de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu, ce mercredi.

“On est OK pour sortir du fossile, mais pas de cette manière-là” : Youssef Handichi a expliqué sur le plateau de + d’Actu pourquoi le PTB demandait l’arrêt des plans Good Move en Région bruxelloise. “On a vu les réactions de la population. À chaque fois qu’un plan est déposé, il y a un comité de quartier qui nait et une résistance qui se met en place. Les réticences exprimées par la population ne sont pas reprises. Nous, on veut mettre un stop”, dénonce-t-il.

Se défendant d’être un partisan de la résistance au changement ou pro-voiture, le député bruxellois a estimé que la priorité était dans l’investissement dans les transports en commun : “Est-ce que le réseau STIB a fortement changé depuis les années 70 ? Non. Le réseau n’a pas évolué, il n’est pas plus rapide, pas plus performant. C’est avec un réseau plus performant qu’on convaincra les gens de faire un shift modal”.

