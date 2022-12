Woluwe-Saint-Pierre : une ‘bébéthèque’ ouvre ses portes, au Centre de Joli-bois

Il s’agit d’un système d’emprunt d’objets de puériculture.

Siège-auto, chaise haute, écharpe de portage, lit de voyage : autant d’objets liés à la puériculture et à la petite enfance, qui ont un coût certain lorsqu’il faut s’en procurer. Pour le diminuer, Woluwe-Saint-Pierre ouvre une ‘bébéthèque’ pour y emprunter ces différents objets, au Centre Communautaire de Joli-bois, au sein des locaux de la consultation ONE, partenaire du projet. Ainsi, “ce service est innovant, écologique et économique“, détaille le cabinet de l’échevine de la Petite Enfance, Caroline Lhoir (Ecolo).

► Reportage | Consommation durable : louer des articles pour bébé grâce à la bébéthèque d’Ixelles (23/11/2020)

“Des articles pour bébé y sont mis en prêt, pour un prix modeste. La bébéthèque compte déjà plus de 150 articles à emprunter“, détaille l’échevine, “Ce service s’adresse à toutes et tous : parents et grands-parents, familles recomposées ou célibétaires, petit ou grand portefeuille, etc. Une belle façon de diminuer sa consommation, recréer du lien et faire des économies“.

Le projet, qui sera inauguré ce mercredi, est porté par CAP Famille avec l’asbl Arlette, avec le soutien de la COCOF.

ArBr – Photo : Belga (illustration)