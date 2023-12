Saint-Gilles : une nouvelle infrastructure avec 150 places de crèches, salles de sport et parc urbain

Saint-Gilles a inauguré ce mercredi une nouvelle infrastructure entièrement dédiée à la petite enfance et à la jeunesse, construite sur l’ancien site de l’École centrale des arts et métiers de Bruxelles (l’ECAM). Elle comprend quelque 150 places de crèches, des salles de sports ou encore un parc urbain.

Étendu sur plus de 7.500 mètres carré, le nouveau complexe se situe à deux pas de la barrière de Saint-gilles, dans l’îlot formé par les rues Fernand Bernier, du Tir, Théodore Verhaegen et du Monténégro. Dans le cadre du contrat de quartier durable “Bosnie”, initié en 2012, le site a fait l’objet d’une réaffectation et d’une rénovation complète, grâce à un investissement à hauteur de 24 millions d’euros de la Région de Bruxelles-Capitale, de Beliris et de la commune de Saint-Gilles.

Le quartier, densément bâti, avait été identifié comme manquant de services et d’équipements – sportifs notamment – pour les jeunes citoyens et citoyennes, explique la commune. La verdurisation du quartier, l’amélioration de ses qualités environnementales et du cadre de vie constituaient ainsi les enjeux fondamentaux du contrat de quartier.

Opportunité

L’ancien site de l’ECAM, inoccupé depuis 2012, était “l’opportunité de répondre à ces défis, en mobilisant et centralisant les nombreux acteurs dans les domaines de la jeunesse et de la cohésion sociale déjà actifs dans le périmètre“, se réjouit la commune.

Concrètement, le site abrite un parc urbain doté d’une plaine de jeux, une crèche de 149 places disposant d’un jardin à l’arrière du bâtiment, une nouvelle cuisine qui bénéficiera à l’ensemble des crèches communales, deux salles de sport polyvalentes (de 150 et 200 mètres carrés), un terrain de sport couvert (400 mètres carré), ainsi que des locaux pour la cellule d’accrochage scolaire du service communal de prévention et pour les associations dédiées à la jeunesse et à la cohésion sociale.

Belga