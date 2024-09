Woluwe-Saint-Pierre : important incendie de toiture et de grenier sur l’avenue de Tervuren

Un incendie s’est déclaré mardi soir dans un immeuble d’habitation de l’avenue de Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la toiture et le grenier ont subi d’importants dégâts, rapportent les pompiers de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés dans la soirée pour un incendie sur le toit d’un immeuble de cinq étages et se sont immédiatement rendus sur les lieux avec trois camions de pompiers et trois camions à échelle. À l’arrivée des pompiers, les habitants avaient déjà été évacués de l’immeuble, en partie de leur propre chef et en partie avec l’aide de la police de la zone Montgomery.

“Des travaux de rénovation étaient en cours dans le bâtiment pour rendre l’appartement du dernier étage étanche“, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “Nous avons profité de l’échafaudage pour attaquer le feu de l’extérieur, tout en procédant à l’extinction à l’intérieur“.

L’incendie a pu être éteint avant que la partie habitable ne soit compromise, de sorte que les dégâts se sont limités à la toiture et au grenier, selon les pompiers. “Toutefois, il y a des infiltrations d’eau dans l’appartement juste en dessous du grenier. Les travaux d’extinction et de déblaiement ont également pris un certain temps. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoit Cerexhe, s’est rendu sur place pour constater la situation.”

Belga – Photos : Pompiers de Bruxelles