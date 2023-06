Woluwe-Saint-Pierre offre des formations continues pour appréhender les Intelligences Artificielles

L’utilisation croissante de l’Intelligence Artificielle (IA) au service de l’humanité est un enjeu majeur et urgent pour les années à venir.

Pour faire face à cette problématique, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé d’accompagner ses habitants dans leur utilisation. “Ces nouvelles formations dédiées aux outils de l’IA (ChatGPT, Midjourney, etc.) ont été mises en place suite à la conférence avec Ramon Junquera et Guibert del Marmol sur l’Intelligence Artificielle, co-organisée avec mon ami et député bruxellois Christophe De Beukelaer, qui a attiré plus de 250 personnes le 15 mai dernier”, explique Alexandre Pirson, Échevin de la Transition Numérique à Woluwe-Saint-Pierre. Depuis le 30 mai dernier, Woluwe-Saint-Pierre est devenue la première commune belge à accompagner ses habitants dans l’utilisation des intelligences artificielles.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme “Connect1150”, lancé il y a un an pour promouvoir l’inclusion numérique et l’accès aux nouvelles technologies pour tous. Les séances ont pour but de faire découvrir les intelligences artificielles, en partant de la genèse des technologies actuelles, et apprennent à interagir efficacement avec l’une d’entre elles (ChatGPT). “L’objectif est véritablement d’accompagner les citoyens pour que la technologie soit à leur service et qu’ils puissent se faire leur propre idée sur le sujet”, conclut-il.

Si vous voulez y participer, les formations auront lieu dans l’espace public numérique de l’Hôtel communal. Elles sont dispensées par les informaticiens de l’ASBL FOBAGRA, à raison d’une demi-journée par groupe de douze personnes. Ces formations sont gratuites et les inscriptions peuvent être effectuées en ligne sur le site internet : www.woluwe1150.be.

Rédaction