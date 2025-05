Watermael-Boitsfort : un budget à l’équilibre mais le prix de la cantine va augmenter

La commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort a adopté mardi soir sa note de politique générale pour la législature en cours ainsi que sa note d’orientation budgétaire 2025-2027.

La majorité MR-GM-Les Engagés-Ecolo-Groen du bourgmestre David Leisterh (MR) a choisi de ne pas augmenter les impôts locaux, mais a procédé à une série de mesures d’ajustement pour garder un budget à l’équilibre.

Hausse de la dotation à la zone de police; explosion des dépenses du CPAS, actuelles et futures, mais avec la volonté affirmée de soutenir l’institution; augmentation du coût des pensions; et stagnation des recettes régionales, les écueils sont nombreux pour la commune qui doit combler 4 millions d’euros d’ici 2027, “tout en gardant une dynamique de projets positifs pour les citoyens“, explique le bourgmestre.

Ce dernier se veut rassurant: “Si le fil rouge est de garder un équilibre budgétaire jusque 2030, nous rendrons Boitsfort plus dynamique et plus propre, même avec moins de moyens“. Dans la note de politique générale, on prévoit de nouvelles places en crèche, un focus sur les places Keym et Wiener, plus de logements moyens, pour ne citer que quelques exemples.

Le collège a choisi la voie de l’augmentation progressive des recettes, notamment via la hausse des prix des repas dans les cantines, de la garderie, de la location des salles communales, ou encore via des taxes sur les parkings de bureaux, les bornes de recharge et l’extension des zones bleues.

En parallèle, des économies importantes sont prévues sur les dépenses: non-remplacement de départs à la pension ou encore adaptation de l’encadrement dans les services à l’enfance. Dans l’opposition, les mesures passent mal. Le socialiste Martin Casier déplore “les nombreuses augmentations des services à la personne” et estime “qu’une famille pourrait avoir à payer jusqu’à 550 euros en plus par an pour ses enfants.

Belga