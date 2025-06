Ligue des Nations : la fête a battu son plein à Saint-Gilles après la victoire du Portugal

“ Portugal ! Portugal !”, ont scandé en chœur plusieurs centaines de supporters enflammés à la Barrière de Saint-Gilles, dans la nuit de dimanche à lundi, peu après la victoire du Portugal en finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne.

Comme lors des grandes soirées de football, la communauté portugaise s’est rapidement rassemblée dans ce quartier emblématique de Bruxelles. Certains sont sortis du café New Juventude – très couru par les fans de football lusitanien – tandis que d’autres sont arrivés à pied, en voiture, en scooter ou à moto, agitant des drapeaux et allumant des fumigènes. “On n’était pas favoris, mais nous, on y croyait”, lance Miguel, euphorique. “C’était peut-être le dernier match de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Il fallait qu’il finisse sur un titre!”

Dans une ambiance tendue, mais festive, les supporters ont suivi la séance de tirs au but en retenant leur souffle. À chaque but portugais, le quartier a explosé de joie, se figeant en revanche lors des tirs espagnols. Et quand Diogo Costa a arrêté le tir décisif, tout s’est embrasé. Les klaxons ont alors pris le relais des chants. Les tramways ont été brièvement bloqués, mais les fans ont finalement laissé passer les véhicules, sans incident majeur. Le Portugal s’est imposé 5-3 aux tirs au but après un match nul 2-2 contre l’Espagne à Munich, décrochant ainsi sa deuxième Ligue des Nations, après celle remportée en 2019. Une victoire historique, célébrée avec ferveur par une diaspora fidèle et passionnée.

Belga – Photo Facebook Mateusz Kukulka