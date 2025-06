Contrôle aux frontières à Brussels Airport : la police fédérale confirme l’existence d’une note interne paraissant non conforme

Ces lignes directrices avaient été rappelées récemment encore par la direction de la police fédérale en prévision de la période estivale, affirme-t-elle dans un communiqué. La police fédérale annonce l’ouverture d’une enquête, sur base de laquelle des mesures pourront être prises. Elle a également confirmé que les mesures officielles de contrôle aux frontières restaient en vigueur afin de garantir la fluidité et la sécurité. Il était apparu vendredi, d’une communication interne au personnel, que le directeur de la police aéronautique de Brussels Airport aurait ordonné d’assouplir les contrôles aux frontières à l’aéroport national lorsque l’affluence y est trop importante, en recourant systématiquement à un article du code frontières Schengen. Lorsque cet article est activé, la police des frontières se limite à un contrôle visuel du passeport et à tamponner le document, pour les vols en provenance de pays extérieurs à l’espace Schengen. “Le passeport n’est donc pas scanné, ce qui signifie que la recherche de personnes signalées ne peut être effectuée”, a confirmé la CSC Police.

L’information avait été lancée par le Vlaams Belang (extrême droite). Samedi, la police fédérale avait démenti “avec force” avoir ordonné tout assouplissement des contrôles aux frontières à l’aéroport de Zaventem. Une telle note interne ne pouvait provenir “ni du directeur de la police aéronautique, ni du management”, avait-elle dit. Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin a affirmé pour sa part avoir donné instruction à la police d’effectuer dûment les contrôles aux frontières. Samedi soir, les syndicats policiers CSC et SNPS ont annoncé le dépôt d’un préavis de grève pour Brussels Airport.

Le syndicat chrétien ACV/CSC ne déposera pas de préavis de grève pour l’aéroport de Brussels Airport, a indiqué lundi Joery Dehaes, syndicaliste ACV. Les représentants du personnel policier avaient menacé de le faire en guise de protestation contre un assouplissement des contrôles des passeports à l’aéroport national. Cependant, la police fédérale a reconnu dimanche soir – après un premier démenti – l’existence d’une note interne adressée à la police aéronautique qui ne semble pas conforme aux lignes directrices en vigueur.

“Le problème des longues files d’attente aux contrôles doit être réglé en interne, en concertation entre les syndicats policiers et la hiérarchie de la police fédérale”, a insisté M. Dehaes. La CSC Police juge que, dans l’état actuel des choses, un préavis de grève mettrait sous pression les vacanciers estivaux, “ce que nous ne voulons pas”. Le SNPS ne déposera pas non plus de préavis de grève, a-t-il annoncé, se satisfaisant de la reconnaissance par la police de l’existence de la directive.