Watermael-Boitsfort : dernière phase de chantier pour l’église Saint-Clément

La deuxième phase de rénovation de l’église Saint-Clément à Watermael-Boitsfort vient de débuter. Construite au XIe siècle, elle est un de dernier témoin de l’art roman.

Grâce à ses petites dimensions, il s’apparente aux petites églises villageoises. Incendie en 1604, il ne reste que la tour en grès et la nef qui sont d’origine.

Dans sa mission de préservation du patrimoine, la Commune, en collaboration avec la Direction du Patrimoine Culturel et la Fabrique d’église, continue son chantier de rénovation initié en 2019 et 2020 et axé pour cette deuxième phase sur les façades et toitures de la tour principale de l’église et des deux tourelles adjacentes. « Il s’agit principalement de travaux de restauration d’un bâtiment ancien, réalisés dans le plus grand respect de l’œuvre architecturale. Les mousses et autres végétations seront éliminées avec des biocides. L’étanchéité des murs sera refaite : les joints entre les briques et les pierres seront inspectés et comblés le cas échéant pour éviter toute infiltration. Les

toitures des tours, les gouttières, les solins et les corbeaux en bois vont être réparés à l’identique », indique Marie-Noëlle Stassart, échevine des Travaux publics. « Le budget global est de l’ordre de 450.000 euros TTC, dont 290.000 euros subventionnés par Direction du Patrimoine Culturel. »

En 2019 et 2020, une première phase visait à protéger les fondations de l’humidité contenue dans les terres, et à décaper et refaire le plafonnage humide en bas des murs intérieurs.

Ce chantier devrait se terminer en décembre 2025.

V.Lh.