Watermael-Boitsfort : David Leisterh interdit une réunion avec le président d’un parti français d’extrême droite

“J’ai notifié aux organisateurs que j’interdisais l’événement, en raison d’un risque de trouble à l’ordre public. L’événement n’avait pas reçu d’autorisation et il y avait trop d’invités prévus pour un espace trop petit“, a déclaré David Leisterh.

Le repas a été annulé, mais Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen et président d’un parti eurosceptique généralement classé à l’extrême droite en France, est resté sur place pour discuter dans la rue avec plusieurs participants éconduits. “On est dans le pays du surréalisme. On nous empêche, car on est dans la ville de l’Otan et de l’Union européenne, contre qui mon parti porte plainte. On est dans le symbole du fait qu’on glisse vers la dictature“, a-t-il affirmé dans une vidéo.

Un participant a expliqué à Belga être venu “discuter des idées de Florian Philippot” sans comprendre “quel était le problème“. “Florian Philippot n’est même pas élu en France, on est juste venu discuter tranquillement avec lui“, a-t-il ajouté, en précisant que des personnes étaient venues notamment de Liège, Charleroi et Ciney.

Selon ce même participant, une dizaine de policiers étaient présents pour empêcher l’accès au lieu de la réunion.