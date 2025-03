Vivaqua a conclu un nouveau contrat de fourniture d’eau avec De Watergroep et Farys

Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2025 et court jusqu’à fin 2044.

Le gestionnaire bruxellois du réseau de distribution d’eau Vivaqua a signé un contrat de fourniture d’eau avec les sociétés flamandes de distribution d’eau potable De Watergroep et Farys, ont annoncé mardi les trois acteurs concernés.

Cet unique contrat remplace 18 contrats qui régissaient la fourniture d’eau par Vivaqua à 16 communes flamandes et à l’aéroport de Zaventem, ainsi qu’un accord de fourniture d’eau entre le gestionnaire du réseau bruxellois et ses homologues flamands. Le texte prévoit aussi qu’une partie des actifs (chambres de compteurs et conduites) soient transférés.

Ceux situés en Région bruxelloise seront regroupés au sein de Vivaqua tandis que ceux en Flandre le seront au sein de De Watergroep ou de Farys. “Cette rationalisation sur le terrain profitera à la gestion dans la pratique des assets”, assurent les trois sociétés. “Avec ce nouveau contrat, Vivaqua assure la fourniture des quantités d’eau convenues à De Watergroep et Farys jusqu’à la fin de l’année 2044. Pour sa part, Vivaqua est assurée des recettes qu’elle en tirera. C’est très important pour nous”, commente la CEO de Vivaqua, Laurence Bovy.

“Nous posons les bases d’un système de gestion de l’eau intégré qui non seulement modernise notre infrastructure, mais renforce également la collaboration entre les compagnies des eaux. Cela offre à la fois à De Watergroep et à Farys plus de flexibilité pour déplacer les volumes convenus entre les différents points de prélèvement”, ajoute la directrice générale de Farys, Marleen Porto-Carrero.

