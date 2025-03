Mobilisation devant l’ambassade d’Israël à Bruxelles après les récentes frappes à Gaza

Près de 200 manifestants se sont rendus mardi devant l’ambassade d’Israël, à Bruxelles, pour protester contre les récentes frappes israéliennes à Gaza depuis la violation du cessez-le-feu par le gouvernement Netanyahu après deux mois de trêve.

Depuis la reprise des opérations militaires israéliennes le 18 mars, au moins 673 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza assiégée et dévastée, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien Hamas. La foule, partie du campus du Solbosch de l’ULB, est arrivée vers 17h00 devant les barricades policières installées près du bâtiment diplomatique, situé sur l’avenue de l’Observatoire à Uccle.

“Belgique, n’aie pas peur, fous dehors l’ambassadeur”, ont clamé les protestataires. “Contre les crimes de guerre, le génocide, la colonisation, et contre la complicité des États et institutions qui rendent cela possible”, pouvait-on lire dans l’appel à manifester publié la veille sur les réseaux sociaux par plusieurs collectifs de soutien à la Palestine (dont l’Université populaire de Bruxelles et le réseau “Europe Palestine Network”). “L’armée sioniste a, une fois de plus, franchi l’ignoble” en bombardant “des malades et des soignants”, ont dénoncé les organisateurs, en référence à une des récentes frappes aériennes menées par Israël. Celle-ci a notamment touché l’hôpital Nasser de Khan Younès (dans le sud du territoire palestinien), annonçait dimanche la Défense civile de la bande de Gaza. “Depuis des mois, Israël massacre, affame, rase et piétine le droit international en toute impunité”, ont dénoncé les manifestants.

Ils ont ensuite rendu hommage au journaliste Hossam Shabat, de la chaîne qatarie Al Jazeera, récemment tué dans une frappe israélienne. “Nous ne sommes pas des nombres, Hossam n’en était pas un non plus”, a appuyé une manifestante. Le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, se trouvait aux côtés des forces de l’ordre.

Belga