Visions d’un monde meilleur : un livre qui décrit la société en 2051

Cet ouvrage rassemble la fiction et les théories scientifiques afin de décrire la société du futur, en 2051 plus précisément.

À quoi pourrait ressemble notre monde en 2051 ? S’il est difficile de répondre à cette question, Brice Le Blévennec a tout de même tenté de le faire avec six autres personnes dans un livre intitulé “Visions d’un monde meilleur” (Édition : Racine) ; “je n’ai pas écrit ce livre seul mais avec plus de 50 consultants de chez Emakina. On est 1.300 personnes et on a fait un appel à idées, on leur a exposé l’idée, le projet. Ils ont envoyé des contributions. À peu près six personnes ont rédigé les articles (dans le livre, NDLR) qui sont sur 30 chapitres. Les 30 chapitres sont la synthèse de toutes les idées des gens. J’en ai rajouté une dizaine qui n’étaient pas dans les idées des employés d’Emakina. Après on a développé article par article, et chaque article commence par une fiction, par une petite histoire et ensuite on explique notre vision du potentiel futur“, explique M. Le Blévennec.

Les thématiques abordées se basent sur “une rationalisation avec tous les liens vers les brevets, les white papers, les prototypes qui démontrent que ceci est plausible et tous les articles sont sur ce que j’appelle ‘l’échelle de science à fiction’ et qui va donc de science en passant par disruption, innovation, vision et fiction“.

Les auteurs se sont également inspirés de la série britannique “Black Mirror” qui marqué les employés d’Emakina ; “pas mal d’idées sont inspirées de Black Mirror. Cela dit, on a développé des sujets par rapport à des problèmes. Des problèmes que nous avons causés, d’autres qui proviennent de la croissance démographique par exemple. Notre démarche est qu’il est possible de les résoudre en utilisant le progrès scientifique et l’ingéniosité de l’Homme et qu’il ne faut pas renoncer à chercher“, précise Brice Le Blévennec.

■ Interview de Brice Le Blévennec, coauteur de Visions d’un monde meilleur, réalisée par Vanessa Lhuillier et Jim Moscovics dans le 12h30.