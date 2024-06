“L’amitié comme troisième voix pour une vie épanouie?”: c’est ce qu’interroge le livre “Elles vécurent heureuses” de Johanna Cincinatis

Si vous approchez de la trentaine, ou même avant, on vous a sûrement déjà posé cette question : “T’es en couple ou pas?”. Et si l’amitié était la troisième option à cette question? C’est en tout cas ce qu’interroge le livre “Elles vécurent heureuses”. Son auteure Johanna Cincinatis, était l’invitée du 12h30.

En vieillissant, les femmes subissent une forte pression sociale, concernant leur situation amoureuse. “Elles doivent se caser, pour ne surtout pas finir vieille fille avec un chat”, rigole l’auteure. Johanna Cincinatis s’est donc interrogée sur le lien que pouvait représenter l’amitié, et si celui-ci pouvait être la troisième voix pour une vie épanouie. “Ce lien arrive toujours après le couple et la famille, et je me demandais si on pouvait se demander collectivement, que l’amitié ne passe pas à la trappe”, rajoute-t-elle.

Mais c’est quoi une amie? Il est difficile de répondre à cette question selon Johanna Cincinatis, mais pour elle : “C’est une personne avec qui je peux me sentir libre. L’amitié est un lien définit par la soustraction, qui n’est pas une contrainte, pas imposée, c’est quelque chose de choisi”.

L’auteure sera à la librairie Filigranes demain, pour présenter son livre.

■ Interview de Johanna Cincinatis, auteure du livre “Elles vécurent heureuses”, au micro de Jim Moskovics et Adeline Bauwin