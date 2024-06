Le journaliste Julien Denoel vous fait revivre la saison difficile du RWDM à travers son livre “Chaos au RWDM”

Alors que le RWDM a vécu une saison 2023-20274 difficile, celle-ci s’est clôturée par une descente en D1B. Julien Denoel, invité du 12h30 a retracé les étapes de cette descente aux enfers dans son livre “Chaos au RWDM”.

Est-ce que la saison compliquée était écrite à l’avance ? Pour le journaliste, non, mais il y avait des signes avant coureur, comme les événements de l’année passé et Thierry Dailly mis de côté. “Cela n’inaugurait rien de bon, mais le club gardait confiance. Mais plus la saison a avancé et plus c’était compliqué”, explique Julien Denoel.

Le club est depuis peu devenu une propriété américaine, avec l’arrivée controversée de John Textor et le manque d’identité bruxelloise se ressent. “Il n’y a plus beaucoup de joueurs bruxellois, donc dans l’identité du groupe oui ça se ressent. C’est compliqué pour les supporters de s’identifier. Mais dans le travail au quotidien, il y avait toujours ce côté molenbeekois qui était présent”, rajoute le journaliste.

■ Interview de Julien Denoel, journaliste Sudinfo et auteur du livre “Chaos au RWDM”, était l’invité de Jim Moskovics et Vanessa Lhuillier