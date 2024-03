Violences liées à la drogue : Le MR veut entendre le ministre-président bruxellois en commission parlementaire

“Face à l’aggravation de la violence liée au trafic de drogues et la multiplication des fusillades qui se généralisent de commune en commune, le MR demande à réunir la commission de l’intérieur au Parlement bruxellois pour y entendre le ministre-président ainsi que la haute fonctionnaire”, a affirmé le chef du groupe MR au Parlement régional, David Leisterh.

Le MR a demandé mardi à entendre le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et la haute fonctionnaire en charge de l’organe de coordination de la sécurité safe.brussels.

Objectif: avoir un échange sur l’état d’avancement des mesures prises, dont celles récemment décidées par le Conseil Régional de Sécurité (Cores), pour lutter contre “l’aggravation du trafic de drogues et la multiplication des fusillades”. Selon M. Leisterh, le MR reste inquiet à face à la généralisation du phénomène à de plus en plus de quartiers. Certaines mesures auraient déjà dû être prises en amont estime aussi le MR pour lutter de manière générale contre les troubles de l’ordre public.

“Nous sommes maintenant confrontés à des zones de non-droit où la sécurité des habitants n’est plus du tout assurée. Il fallait outiller nos forces de police correctement dès les premiers débordements et règlements de compte”, a commenté David Leisterh, dans un communiqué. Le dispositif administratif annoncé par Rudi Vervoort pour les autorités concernées est une bonne idée mais arrive un peu tard. La coordination aurait dû avoir lieu il y a des mois mais le ministre-président a mis du temps à s’emparer du sujet et à agir, a encore dit l’élu libéral.

Belga