Violence envers les pompiers : près d’une centaine de signalements au premier semestre 2023

Des pompiers bruxellois ont été la cible de tirs de feux d’artifice samedi soir à Laeken. Si aucun blessé n’est à déplorer, pour les secours , il s’agit d’un guet-apens. Au premier semestre 2023, le SIAMU a enregistré 55 dossiers reprenant un peu moins d’une centaine de faits de violence visant des équipes en intervention, c’est que que rapporte le SLFP.

Les violences verbales comme les menaces ou les insultes arrivent en tête et représentent presque la moitié des signalements avec 46%. Un tiers sont des violences physiques. Elles se traduisent par des coups ou contacts physique avec ou sans arme ainsi que du caillassage. Puis finalement ¼ des signalements visent des violences psychologiques comme de l’intimidation. En grosse majorité, ce sont les services ambulanciers qui sont le plus touchés par ces faits de violences.

La commune la plus touchée est aussi la plus importante de la région, la Ville de Bruxelles avec ses 200.000 habitants recense 9 dossiers. A Molenbeek 5 dossiers sont ouverts, suivi des communes de Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles et St Gilles.

Julie happaerts, permanente CSC pompiers explique l’état d’esprit qui règne au sein des services de secours “les pompiers ne se sentent plus en securité sur le terrain. La période des fêtes est une période pendant laquelle le taux d’interventions est fréquent. L’année dernière, il y a eu des agressions envers les pompiers et ambulanciers, ils ont été victimes de canulars. Il n’y a pas vraiment de protection. Il faut que le police soit disponible à temps, ce n’est pas toujours garanti, d’autant plus que les policiers sont aussi la cible de violences . On est pourtant un service à la population mais nous faisons face à une violence accrue et en augmentation.”

► Interview de Julie Happaerts, permanente CSC pompiers par Anaïs Corbin