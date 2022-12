Vincent Gilles (SLFP Police) sur le mois sans amende : “La Belgique ne va pas se transformer en un far-west routier”

Vincent Gilles, permanent SLFP Police, était l’invité du 12h30 ce mercredi.

Face à Murielle Berck, l’homme s’est notamment exprimé sur les récents événements autour de la police de Bruxelles Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) et la décision de nombreux agents de mener un arrêt de travail, ces mardi et mercredi, pour protester contre l’agression d’un nouvel agent, quelques semaines après l’assassinat de Thomas Monjoie. Il rappelle que ce n’est pas un fait nouveau : “En automne 2020, nous avions lancé une campagne contre les violences contre la police, et nous avions publié des témoignages. Dont l’un d’eux venant d’une collègue, dans lequel elle disait avoir failli mourir suite à une agression”.

“Je ne pense pas que la population soit en danger. Mais les collègues vont devoir faire des choix entre certaines missions”, explique Vincent Gilles par rapport à cet arrêt de travail.

Dès ce jeudi, les syndicats policiers, en front commun, ont décidé de mener une action choc : un mois durant lequel les policiers sont invités à ne pas dresser d’amende. “La Belgique ne va pas se transformer en un far-west routier. Tous les contrôles qui devaient être organisés ou seront organisés auront bien lieu. Mais nous demandons donc aux policiers à faire usage de leur droit d’évaluation à l’égard de certaines infractions que je qualifierais de simple et qui donnent normalement lieu à une perception immédiate de 75 euros minimum. Ces policiers peuvent donc simplement mettre un avertissement verbal”, précise Vincent Gilles. “Si une personne met en danger une autre personne, on dressera évidemment un P.-V.”.

Action de zèle aux frontières le 23/12

“Il y a un dédain total de la part du gouvernement fédéral, notamment concernant les fins de carrière que le gouvernement veut voir disparaître”, estime le permanent SLFP, “or, nous avons un énorme problème de carence en personnel qui se traduit par un service policier de plus en plus défaillant. Comme on le voit à la zone Bruno”.

D’autres actions sont-elles prévues si ce mois sans amende ne fait pas effet ? “Il y a une rupture des négociations, actuellement, avec le Premier ministre et le ministre de la Justice. Nous appelons donc les autres ministres à se réveiller. Car ce problème risque de ne plus trouver de solution. Nous prévoyons donc potentiellement d’autres actions après, mais aussi pendant ce mois d’amende. Le vendredi 23 décembre, il y aura des actions de zèle aux contrôles frontaliers”, annonce-t-il.

Gr.I. – Photo : BX1