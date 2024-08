La police a effectué cet été 333 interpellations dans le quartier Nord de Bruxelles

La zone de police mène régulièrement des opérations de sécurisations afin de diminuer le nombre de faits criminels dans le quartier Nord et d’améliorer le sentiment de sécurité des riverains.

La zone de police de Bruxelles Nord a procédé cet été à 333 interpellations, dont 159 arrestations administratives et 174 judiciaires, pour diverses infractions sur le seul territoire du commissariat de la rue du Brabant, a-t-elle indiqué mercredi.

Au cours des mois de juillet et août, plus de quatre kilogrammes de stupéfiants (cannabis, cocaïne, etc.) et plus de 1.000 pilules (amphétamines, ecstasy, etc.) ont par ailleurs été saisis. En parallèle, la brigade de sécurisation des transports en commun de la zone Bruxelles Nord a mené des opérations visant plus particulièrement les pickpockets présents dans le quartier et la rue du Brabant. Depuis début août, 12 suspects de vol et recel ont été interpellés, ainsi que cinq suspects de vente ou possession de stupéfiants.

“Ces différentes opérations représentent, pour les quatre dernières semaines, environ 1.270 heures de travail policier dans le quartier Nord, en plus des patrouilles et actions policières dites habituelles”, a souligné la zone de police. Considéré comme “hotspot” dans le cadre du plan d’action régional de lutte contre les stupéfiants, le quartier Nord fait l’objet d’une “approche globale de la part des différents acteurs – tant préventifs que répressifs – actifs dans ce quartier”, rappelle la zone de police Bruxelles Nord.

Belga