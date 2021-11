Vincent de Wolf : “Les pistes cyclables sur l’avenue de Tervueren seront terminées lundi”

Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf, était l’invité de Fabrice Grosfilley ce mercredi dans Toujours + d’Actu.

Cela fait trois jours que le bras de fer est enclenché entre le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), et la Région. En cause : l’aménagement d’une piste cyclable le long de l’Avenue Tervuren entre le rond-point Montgomery et le Cinquantenaire.

Suite à “l’immobilisme” de la Région, la commune a décidé d’aménager elle-même l’infrastructure cyclable sur l’avenue, qui est pourtant une voirie régionale. Face aux critiques, le bourgmestre se défend. “Quand on fait de la politique, on peut décider ou ne pas décider, quitte à se tromper. Cela fait trois ans que l’on se concerte, que l’on attend, que rien n’est décidé et que tout est bloqué. Il faut sécuriser les cyclistes“, argumente-t-il.

“Une piste bidirectionnelle, c’est criminel”

La commune a démarré depuis ce lundi l’installation de deux pistes monodirectionnelles plutôt qu’une large piste bidirectionnelle proposée par la Région. Pour Vincent De Wolf, il s’agit tout simplement de la meilleure solution. “Une piste bidirectionnelle à cet endroit, c’est criminel“, estime le bourgmestre.

“Quand vous êtes du côté de l’Avenue dos aux arcades du Cinquantenaire vers Montgomery, là où la Région souhaite installer la piste cyclable, vous êtes le long des façades d’immeubles, vous avez des parkings, vous avez des garages… Puis vous avez des vélo-cargos et des vélos électriques qui circulent à grande vitesse, qui se croisent dans un espace réduit et coupent les sorties de garage. Comment voulez-vous qu’un automobiliste s’en sorte. Ça crée des accidents à coup sûr !“.

48 places de parking supprimées

Le bourgmestre affirme d’ailleurs que la piste bidirectionnelle ne devait être qu’une mesure d’urgence temporaire, dont les travaux auraient dû débuter en 2020 et qu’un accord avait été trouvé avec la ministre Elke Van den Brandt (Ecolo) pour l’installation de deux pistes monodirectionnelles. “Puisqu’il faut faire une phase définitive sur laquelle on est d’accord, passons directement à cette phase et oublions cette piste bidirectionnelle“, argumente l’élu local.

À noter que la version actuelle des pistes cyclables dessinées par la Région entraîne la suppression de 48 places de parking. Les voitures stationnées sur les pistes à partir de lundi seront non seulement sanctionnées, mais également retirées. “Je ne me fais pas des amis“, reconnait Vincent De Wolf. “Mais quand on voit une carence de la Région, la loi permet au bourgmestre local de prendre la main“.

Enfin, malgré l’arrêt de chantier demandé par la Région, le bourgmestre affirme que les deux pistes monodirectionnelles seront terminées lundi prochain.

