Lassée d’attendre la Région, Etterbeek aménage sa piste cyclable de l’avenue de Tervueren

La commune compte commencer les travaux pour l’installation de deux pistes monodirectionnelles plutôt qu’une large piste bidirectionnelle.

La commune d’Etterbeek a décidé d’aménager elle-même l’infrastructure cyclable sur l’avenue de Tervueren, qui est pourtant une voirie régionale, indiquent ce lundi nos confrères du Soir. Le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) se dit lassé d’attendre les aménagements attendus de la Région. Le tronçon etterbeekois entre le rond-point Montgomery et le Cinquantenaire est donc concerné.

Une différence de vision entre la commune et la Région qui commence en 2019. A l’époque, Pascal Smet, ministre de la Mobilité, souhaite créer une piste cyclable bi-directionnelle sur le tronçon. La commune refuse en invoquant la sécurité sur un axe très fréquenté par les cyclistes. Elle propose alors une alternative pour un réaménagement global, avec la création de deux pistes cyclables monodirectionnelles, de part et d’autre de l’artère, avec une berme centrale arborée. Accord est alors trouvé avec Elke Van den Brandt, nouvelle ministre de la Mobilité, pour le maintien de la piste bidirectionnelle pendant deux ans, avant un réaménagement global de l’artère comprenant les deux pistes monodirectionnelles.

“Rien ne bouge”

Mais aujourd’hui, les deux ans sont écoulés et rien n’a changé. “On voit avec le Covid que la ministre installe des pistes cyclables un peu partout et à toute vitesse mais toujours rien avenue de Tervueren“, indique le bourgmestre à nos confrères. Aujourd’hui, la commune s’impatiente et passe à l’action avec les pistes monodirectionnelles de chaque côté de l’artère. Elle invoque sa responsabilité quant à la sécurité.

Côté sud, la piste reliera l’avenue des Celtes et la rue des Atrébates, et le côté nord reliera la rue de la Duchesse et la rue des Tongres. Des bermes, le marquage au sol et la signalisation seront installés dans les jours à venir, indiquent nos confrères. La circulation des voitures sera maintenue sur les contre-allées, mais priorités sera données aux cyclistes. « Ces dispositifs n’ont pas vocation à rester plus de deux ans en attendant le réaménagement définitif de l’avenue pour lequel, nous donnons par ailleurs ordre à la Région, par ordonnance de police, de faire les travaux de marquage nécessaires pour préfigurer la modification de la partie centrale de l’avenue et ce, dans un délai de 4 mois ». Les travaux devraient commencer dans les prochains jours.

Rédaction, image Belga