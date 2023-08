Ville de Bruxelles : 30% de terrasses Horeca en plus par rapport à 2019

La Ville de Bruxelles dénombre 967 terrasses en 2023, dont 225 extensions qui sont possibles depuis la crise sanitaire.

Selon l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi), repris par nos confrères du Soir, 746 terrasses Horeca étaient autorisées en 2019. En 2023, ce sont 967 terrasses qui bordent les rues de la Ville de Bruxelles, soit une augmentation de 30 % en quatre ans. Environ 225 extensions de terrasse en font partie. Ces extensions existent depuis la crise sanitaire et leur autorisation a été prolongée jusqu’en septembre 2024.

De nombreuses infractions commises

En 2022, plus de 2.000 contrôles ont été effectués pour vérifier si les terrasses étaient bien conformes. Au total, 1.200 établissements étaient en ordre, et 859 autres ne l’étaient pas. Finalement, 190 sanctions administratives communales ont été réalisées. “En 2023, on a relancé les politiques de contrôle. On en est déjà à 850 et 50 sanctions“, poursuit l’échevin.

Les infractions sont de nature diverse. Elles peuvent concerner, par exemple, les extensions de terrasse, un dépassement de périmètre autorisé, un dossier incomplet ou une installation de mobilier non valable.

E.V. – Photo : BX1

■ Une interview de l’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain (Défi), au micro de Loïc Struys