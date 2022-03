Versus : la réforme des rythmes scolaires fait encore débat

Le projet de décret réformant les rythmes scolaires annuels en Fédération Wallonie-Bruxelles est actuellement en débat devant le Parlement de la FWB.

Cela fait plusieurs années qu’on en parle : le calendrier scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait bientôt être modifié pour mieux coller aux rythmes biologiques des enfants et améliorer leurs capacités d’apprentissage. Cette réforme devrait notamment réduire le nombre de semaines des vacances d’été et proposer des périodes de cours plus égales (entre 6 et 8 semaines) entre des périodes de deux semaines de congé (automne, hiver, détente et printemps).

Le projet de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) est de mettre en place cette réforme dès la prochaine année scolaire, en 2022-2023. Avec la rentrée au 29 août 2022 et le départ en vacances le 7 juillet 2023.

Mais les débats sont houleux tant au niveau politique qu’entre les représentants des parents, des élèves ou encore des enseignants. Dans Versus, Michel Geyer résume ces discussions avec quatre invités :

Delphine Chabbert (PS), députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Michaël Vossaert (DéFI), député à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Masanka Tshimanga du SLFP Enseignement

Coline Hendricx, administratrice au CEF, le Comité des Élèves Francophones, et étudiante

