Vers une suppression des sacs-poubelles en voirie ?

Plusieurs fois par semaine, les sacs blancs, bleus, oranges ou encore jaunes, apparaissent sur les trottoirs ou sont éventrés. Un problème de propreté que soulèvent Allan Neuzy, échevin à la Transition écologique d’Anderlecht (Ecolo) et Déborah Lorenzino, échevine de la Propreté publique & Espaces verts à Schaerbeek (Défi).

Pour Allan Neuzy l’un des objectifs pour retrouver une certaine propreté dans les rues des communes, c’est de trouver de nouvelles alternatives de collecte. “Je pense qu’il faut des solutions qui répondent à certains quartiers en fonction des besoins. Et donc typiquement, je pense qu’il faut une démultiplication des solutions“. Et elles sont multiples, par exemple, des conteneurs communs ou bien des bulles enterrées. Pour Allain Neuzy, il faut que l’idée que l’on se fait du ramassage des poubelles au pied de la maison évolue. Dans certaines communes, des alternatives existent déjà. “On a sur Anderlecht des quartiers où on a des espaces de tris, où il y a des conteneurs où on peut y déposer notre sac blanc, même quand ce n’est pas le jour“. Allan Neuzi ajoute “comme dans tous les logements verticaux, 20 % des Bruxellois vivent dans des logements verticaux où, à n’importe quelle heure, les habitants peuvent descendre dans leur local à poubelle pour y déposer leur déchet“. Mais cette solution n’existe pas dans de nombreuses autres habitations.

Une idée que partage Débord Lorenzino “c’est une proposition que fait Défi depuis longtemps donc je suis ravie qu’Ecolo la suive maintenant“. Cependant, l’échevine regrette que le plan ” Clean Brussels” lancé la semaine dernière par Alain Maron n’attaque pas cette problématique de front, bien que des concertations et un pilotage global de la politique de propreté soient annoncés: “on y aborde absolument pas la réforme des collectes et dans tout ce qui nous est proposé aujourd’hui par Bruxelles propreté, on ne sent pas venir d’évolution“.

Selon les deux échevins, le dialogue avec Bruxelles propreté sur l’organisation des sacs va malgré tout de mieux en mieux.

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley