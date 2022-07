Vague de chaleur : voici les points d’eau potable et fontaines en Région bruxelloise (cartes)

Alors que le mercure pourra atteindre 38°C ce mardi, il est important de bien s’hydrater et d’éviter des heures prolongées au soleil.

La Belgique est aujourd’hui en alerte orange en raison de la vague de chaleur qui traverse le pays ces lundi et mardi. Les maxima atteindront 35 degrés ce lundi et jusqu’à 38 degrés ce mardi, selon les prévisions de l’Institut Royal de Météorologie (IRM).

Pour faire face à ces températures extrêmes, il est important de bien s’hydrater, boire, se rafraîchir. Mais cela peut se transformer en parcours de combattant quand on est à l’extérieur, en ville. Il existe pourtant bon nombre de fontaines et de points d’eau potable aux quatre coins de la Région bruxelloise pour permettre à toutes et tous, et plus particulièrement aux personnes précarisées, de bénéficier de ce besoin vital.

L’ASBL Infirmiers de Rue, en collaboration avec la Ville de Bruxelles, a notamment fait un recensement de ces points d’eau potable que vous pouvez découvrir sur la carte interactive ci-dessous.

► Cliquez ici pour découvrir la carte interactive sur mobile

Nouvelles fontaines

En outre, les cabinets de la ministre des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) et du ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) ont dévoilé en avril dernier une carte actualisée des fontaines et points d’eau accessibles dans la Région bruxelloise. Ces fontaines ont été remises en service au fil des dernières semaines.

Sept nouvelles fontaines d’eau potable étaient également annoncées comme mises en service d’ici à cet été. Une de ces nouvelles fontaines est déjà fonctionnelle, au jardin colonial de Laeken. Les autres sont installées, mais cinq d’entre elles doivent encore être raccordées au système d’eau. Elles seront disponibles au jardin Jean Sobieski à Laeken, au Vogelenzang à Anderlecht, au parc Duden à Forest, sur la promenade de la Woluwe à Woluwe-Saint-Lambert (deux fontaines) et au parc de la Porte de Hal, à la sortie du métro en bas du parc.

Gr.I. – Photo : illustration Belga – Carte : cabinets d’Alain Maron et d’Elke Van den Brandt