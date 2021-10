Usquare.brussels : on en sait plus sur la construction des 32 logements

Le Ministre-Président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, et la Secrétaire d’État chargée du Logement, Nawal Ben Hamou, ont annoncé que la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a désigné l’association momentanée pilotée par les bureaux d’architecture Atelier Kempe Thill et Kaderstudio pour concevoir la première des opérations de logements publics prévues sur le site de Usquare.brussels.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la reconversion de l’ancienne caserne Fritz Toussaint, à Ixelles, qui est coordonnée par la Société d’Aménagement

Urbain (SAU). Le projet consiste en la rénovation de trois bâtiments existants et d’un local annexe pour y créer 32 logements locatifs sociaux. Situé à l’angle de la

rue Fritz Toussaint et de l’avenue de la Couronne, l’ensemble actuel est dénommé le « Clos des Mariés ». Les architectes de l’Atelier Kempe Thill et de Kaderstudio décrivent leur projet : ” Nous avons proposé une forte verdurisation des espaces ouverts communs et privatifs. Les plantes grimpantes et foisonnantes donnent une tout autre image à la caserne, d’apparence austère. Les balcons filants sur toute la longueur de façade rajoutent un véritable espace de vie pour les logements. Le projet se veut également exemplaire du point de vue de la durabilité, en travaillant à la fois minutieusement sur les qualités des bâtiments existants et en intégrant des techniques de construction circulaire“.

La majorité est enthousiaste

La Secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou souligne que : “ce projet nous conforte également dans la nécessité de saisir toutes les opportunités au sein des quartiers les plus densément bâtis de la Région pour réaffecter des bâtiments existants en logements publics afin d’assurer une offre suffisante de logements abordables à destination des ménages à faibles

revenus.”

De son coté, le Ministre-Président, Rudi Vervoort indique que :” produire ici des logements sociaux, comme la SLRB le fait pour le compte de BinHôme, contribuera, d’une part, à répondre aux besoins des Bruxellois en la matière et, d’autre part, à assurer la mixité du futur quartier ouvert et dynamique, urbain et convivial, universitaire et international, durable et innovant que la SAU est chargée de développer.”

