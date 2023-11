United Airlines reliera deux fois par jour New York et Bruxelles, à partir du mois de mars

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours, elle est désormais confirmée par American Airlines et Brussels Airport : dès le 31 mars prochain, et jusqu’au 26 octobre, la compagnie américaine doublera sa liaison entre Bruxelles et New York (aéroport de Newark). Ainsi “les vols seront doublés, d’un vol à deux vols durant la saison estivale (…) Ce service additionnel s’ajoute à la liaison quotidienne déjà existante entre Bruxelles et Newark, et à celle entre Bruxelles, Chicago et Washington DC. Au total, United offrira quatre liaisons entre la Belgique et les États-Unis durant l’été 2024“, se réjouit la compagnie, dans un communiqué.

Two daily flights to the city that never sleeps! During the summer season, @united will double its flights from one to two daily non-stop flights between New York Newark & Brussels. 🇺🇸🇧🇪 With an afternoon flight offering even more choice for our Belgian travellers! pic.twitter.com/48VSJTW6ZP

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) November 2, 2023