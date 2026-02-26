Union Saint-Gilloise : Promise David, blessé à la hanche, sera opéré vendredi et absent “plusieurs mois”

Sorti sur blessure contre l’Antwerp samedi en championnat, Promise David, l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise, sera “indisponible pendant plusieurs mois” a annoncé son club jeudi.

“Après concertation, il a été décidé de procéder à une opération suite à la blessure musculaire à la hanche de notre attaquant“, précise le leader de la Jupiler Pro League. “Promise David sera opéré ce vendredi et entamera ensuite sa rééducation“.

David, 24 ans, avait dû quitter ses partenaires après 76 minutes à la suite d’une mauvaise chute après un contact avec le défenseur anversois Daam Foulon. Mardi, les champions de Belgique ont confirmé que le Canadien souffre “d’une blessure musculaire à la hanche“. “Il sera indisponible pendant un certain temps. En concertation avec le club, le joueur et son entourage, une décision sera prise concernant le traitement à suivre“.

Le Canadien est le deuxième meilleur buteur ex-aequo du championnat avec 9 réalisations en 24 apparitions. Il a également fait trembler les filets à quatre reprises en Coupe de Belgique et deux fois en Ligue des Champions. Les Unionistes s’étaient imposés 2-1 samedi contre l’Antwerp, ouvrant le score sur un but contre-son camp de Zeno Van Den Bosch provoqué par une frappe de David.

L’Union occupe la tête du classement (56 points) à quatre journées de la fin de la phase régulière. Les Saint-Gillois sont déjà assurés de disputer les Champions Playoffs et joueront également la finale de la Coupe de Belgique le 14 mai contre Anderlecht.

Belga