Une troisième journée consécutive record avec 17,8 degrés enregistrés à Uccle

Un nouveau record de température a été enregistré pour un 5 mars, avec 17,8 degrés, soit 0,2 degré de plus que la précédente marque. C’est ce qu’a révélé jeudi en début d’après-midi le météorologue de l’Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw, sur les réseaux sociaux.

C’est la troisième journée consécutive durant laquelle un record de température est battu. Le 5 mars le plus chaud datait auparavant de 2013 avec 17,6 degrés enregistrés ce jour-là.

La température pourrait toutefois encore grimper ce jeudi après-midi. Le résultat définitif sera communiqué plus tard dans la journée.

Belga – Photo : Belga

