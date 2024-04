Une quinzaine de travailleurs présents au piquet de grève à Haren, la CSC dénonce une “situation catastrophique à la prison”

La grève qui a débuté lundi dans les prisons belges se poursuit.

Depuis lundi soir, une grève à durée indéterminée touche les prisons du pays. A Bruxelles, les prisons de Saint-Gilles et Haren sont concernées. Des policiers sont réquisitionnés pour effectuer des shifts. Les agents dénoncent un manque de personnel pénitentiaire et une surpopulation carcérale.

► VOIR AUSSI | Grève dans les prisons de Saint-Gilles et Haren : neuf policiers appelés pour assurer le shift nocturne et sept pour la matinée

Jeudi soir, une rencontre a eu lieu entre le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, et les syndicats. Cependant, cette réunion n’a rien donné. Paul Van Tigchelt veut un service minimum dans les prisons dès le début d’une grève. Les syndicats devront annoncer un préavis dans les dix jours. Cette annonce inquiète les syndicats. Jusqu’à présent, le service minimum n’était pas obligatoire durant les 48 premières heures.

► VOIR AUSSI | La grève des prisons devrait se poursuivre tant qu’un accord n’aura pas été trouvé

Ce vendredi matin, à la prison de Haren, une quinzaine de travailleurs étaient présents au piquet de grève. Certains sont arrivés vers 6h15.

La CSC dénonce une “situation catastrophique à la prison de Haren”

“Archives détruites par les eaux, suicides, morts suspectes, absentéisme structurel, management brutal“, les problèmes sont légion à la flambant neuve prison de Haren, ont dénoncé vendredi la CSC Services publics et la plateforme citoyenne Haren Observatory dans un communiqué. Les auteurs du texte exigent des mesures d’urgence.

Le syndicat chrétien et l’observatoire font un bilan selon lequel, “500 jours après son inauguration, trois agressions sur agents, une tentative de suicide, trois morts et deux incendies de cellule sont à déplorer” à la méga-prison bruxelloise.

► VOIR AUSSI | Un an après son ouverture, la prison de Haren est loin du projet initial

Les dysfonctionnements matériels sont très nombreux et la maintenance privée problématique, poursuit le communiqué. “Les difficultés liées à la gestion de la prison sont à l’origine d’un absentéisme très élevé (entre 100 et 150 malades quotidiens), alors que de nombreux agents engagés sous statut ‘Rosetta’ arrivent en fin de contrat“.

Les contrats “Rosetta” sont des conventions de premier emploi à durée déterminée d’un an (renouvelable) destinés aux jeunes de moins de 26 ans.

Syndicat et observatoire estiment “qu’il n’y a à ce jour pas de perspective sérieuse d’amélioration, au contraire” et réclament “des actions urgentes de remédiation au ministre de la Justice et au gouvernement bruxellois“.

► VOIR AUSSI | La prison de Haren difficile d’accès avec les transports de la STIB

Village pénitentiaire de 1.190 places, Haren a été inauguré en grande pompe le 30 septembre 2022 par l’ex-ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel. S’étalant sur un terrain d’environ 15 hectares, ce complexe est destiné à remplacer, à terme, les prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Sa création poursuit un triple objectif, avait alors souligné M. Michel: supprimer la surpopulation carcérale d’ici 2030, améliorer les conditions de détention et réduire le taux de récidive.

Les syndicats n’ont cependant de cesse de dénoncer une infrastructure “catastrophique“: extracteurs de fumée placés trop loin, bacs de douche montés à l’envers…

Belga

■ Xavier Kruys, vice-président du SLFP pour la Région de Bruxelles-Capitale, au micro de Charlotte Verbruggen et Charles Carpreau