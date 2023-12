Un an après son ouverture, la prison de Haren est loin du projet initial

Un an après son ouverture, rien n’a changé à la prison de Haren, la plus grande du pays avec une capacité d’accueil de près de 1200 détenus. C’est en tout cas le constat que font plusieurs chercheurs et associations du milieu carcéral. Selon eux, on est loin, très loin même, du “village pénitentiaire avec une approche humaine de la détention” présenté initialement, à l’arrivée des premiers détenus dans cette méga-prison. A l’époque, ce déménagement avait été critiqué : certains l’estimaient précipité, les travaux n’étaient pas terminés, et les agents, eux, se considéraient insuffisamment formés. Un an plus tard, la situation est loin de s’être améliorée. Manque de personnel, solitude des agents et des détenus, problèmes logistiques, ou encore dysfonctionnements, les manquements sont nombreux.

■ Explications Thomas Dufrane et Daniel Magnette