Une première : quatre hautes juridictions belges ouvriront simultanément leurs portes le 25 octobre

Le 25 octobre, à l’occasion de la “Journée européenne de la justice”, quatre hautes juridictions belges – toutes situées à Bruxelles – ouvriront leurs portes au grand public.

Exceptionnellement, la Cour de cassation, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État ouvriront leurs salles aux curieux, pour ce qu’ils ont baptisé un “Parcours de l’État de droit”.

C’est la première fois que de telles portes ouvertes simultanées ont lieu, assure lundi la Cour constitutionnelle. On vise ici le grand public, y compris les familles: “l’accès est totalement libre et aucune inscription n’est requise“, indique la Cour.

Les visites, soit guidées à plusieurs moments de la journée, soit individuelles en continu, permettent de combiner les quatre institutions.

Des magistrats, auditeurs ou autres membres du personnel seront présents, prêts à répondre à toute question sur le fonctionnement et les compétences des institutions.

Belga – Photo : Belga