Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Une personne perd la vie, percutée par un train à Bruxelles: elle aurait fait du “train-surfing”

Une personne est décédée ce mardi soir , percutée par un train à Bruxelles. Elle aurait pratiquée une manœuvre dangereuse : du “train-surfing”.

Un accident de personne a eu lieu entre les gares de Bruxelles-Congrès et Bruxelles-Centrale, communique le porte-parole de la SNCB, Vincent Bayer. C’est aux alentours de minuit que la victime a été percutée par un train. D’après le parquet, cette personne pourrait avoir aurait pratiqué le “train-surfing”, une manœuvre dangereuse qui consiste à grimper sur le toit d’un train ou d’un métro. La victime serait tombée du train avant d’être percutée par un deuxième train. Elle est décédée dans la foulée, indique le parquet.

Les services de secours sont rapidement arrivés sur place, mais n’ont pas pu sauver la victime. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur l’identité de la personne décédée. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.

Un train a dû rester à l’arrêt le temps de l’intervention des secours, mais il n’y a pas eu d’incidence sur le trafic du matin, étant donné l’heure tardive de l’accident“, précise le porte-parole.

M. D. avec Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

27 août 2025 - 14h15
Modifié le 27 août 2025 - 15h11
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales