Une personne perd la vie, percutée par un train à Bruxelles: elle aurait fait du “train-surfing”

Une personne est décédée ce mardi soir , percutée par un train à Bruxelles. Elle aurait pratiquée une manœuvre dangereuse : du “train-surfing”.

Un accident de personne a eu lieu entre les gares de Bruxelles-Congrès et Bruxelles-Centrale, communique le porte-parole de la SNCB, Vincent Bayer. C’est aux alentours de minuit que la victime a été percutée par un train. D’après le parquet, cette personne pourrait avoir aurait pratiqué le “train-surfing”, une manœuvre dangereuse qui consiste à grimper sur le toit d’un train ou d’un métro. La victime serait tombée du train avant d’être percutée par un deuxième train. Elle est décédée dans la foulée, indique le parquet.

Les services de secours sont rapidement arrivés sur place, mais n’ont pas pu sauver la victime. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur l’identité de la personne décédée. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.

“Un train a dû rester à l’arrêt le temps de l’intervention des secours, mais il n’y a pas eu d’incidence sur le trafic du matin, étant donné l’heure tardive de l’accident“, précise le porte-parole.

M. D. avec Belga – Photo : Belga Image