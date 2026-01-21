Une personne est décédée dans un incendie d’une habitation à Schaerbeek

Une personne est décédée mercredi dans l’incendie d’une habitation à Schaerbeek, annoncent les pompiers de Bruxelles.

Les faits se sont produits vers 12h45 dans une maison mitoyenne située avenue Maurice Maeterlinck. Les pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence 112 et la police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) sont intervenus après le signalement d’un feu. À l’arrivée des secours, une importante fumée était visible à l’arrière du bâtiment, au niveau du premier étage.

Des ouvriers présents dans l’immeuble ont donné l’alerte et tenté une première extinction avant l’arrivée des équipes de secours. Les pompiers ont immédiatement procédé aux opérations d’extinction et à une mission de recherche et de sauvetage à l’intérieur de l’habitation. “C’est au cours de cette reconnaissance qu’une personne décédée a malheureusement été découverte dans une pièce“, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. La famille proche de la victime a entre-temps été informée du décès.

L’incendie a été maîtrisé vers 13h07. Les ouvriers qui se trouvaient sur place ont été examinés par le médecin du SMUR et n’ont pas été blessés. Les circonstances exactes du drame restent à déterminer.

À l’exception de l’étage concerné par l’incendie, l’habitation demeure habitable. L’électricité a toutefois été coupée à titre préventif par Sibelga. La police de la zone Bruxelles Nord a mis en place un périmètre de sécurité afin de faciliter l’intervention des secours. La STIB a également été informée de ce périmètre.

Les pompiers ont par ailleurs constaté que le logement n’était pas équipé de détecteurs de fumée. Ils rappellent que ces dispositifs sont obligatoires dans tous les logements de la Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er janvier 2025.

Belga – Photo : Belga