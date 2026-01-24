 Aller au contenu principal
Une personne blessée prise en charge après un appel pour usage de couteau à Bruxelles

Ambulances Pompiers de Bruxelles SIAMU - Belga Nicolas Maeterlinck

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés via le numéro d’urgence 112 vers 19h30 pour des faits faisant état d’un usage de couteau, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw.

Un blessé a été pris en charge vendredi soir à la suite d’une intervention des services de secours rue Picard, à Bruxelles.

Une ambulance et une équipe SMUR ont été dépêchées sur place. Une personne blessée a été prise en charge par les secours et évacuée vers un hôpital bruxellois à bord d’une ambulance.
Les circonstances précises de l’incident ne sont pas connues à ce stade. L’état de santé de la victime n’a pas été communiqué. Aucun autre détail quant au déroulement des faits n’a pu être communiqué samedi matin.

