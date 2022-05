Une nouvelle salle de concert sous le Cirque Royal

La salle est située dans les anciennes écuries du bâtiment, inutilisées depuis les années 50.

Une nouvelle salle de concert a été inaugurée ce lundi dans le centre-ville, dans les anciennes écuries du Cirque Royal. Cette salle pourra accueillir plus de 300 personnes. Une formule qui a de quoi réjouir Rori, une chanteuse liégeoise. “On commence un projet et on n’a pas forcément assez de public pour remplir une grande salle comme le Cirque Royal. Ca nous permet de montrer un live, de voir ce qui nous plait ou ne nous plait pas,” explique la chanteuse.

Le Cirque Royal n’y organise pas de concerts à proprement parler mais propose cette salle en location à des tarifs attractifs : comptez 1.100 euros pour une soirée. En revanche, organiser des concerts simultanément dans la petite salle et dans la grande salle du Cirque Royal ne sera pas possible. Il faut donc adapter les horaires. Les créneaux possibles dans la petite salle sont de 19h à 20h et de 22h30 à 23h30. Par contre, lorsque la grande salle n’est pas occupée, les spectacles peuvent avoir lieu à partir de 20h.

La véritable inauguration de ce club se déroule se déroulera le 16 juin, avec un premier concert du groupe bruxellois Sunday Charmers.

■ Un reportage de Maël Arnoldussen, Marjorie Fellinger & Maxime Henrotin