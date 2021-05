Une nouvelle prime de 12.500 à 62.500 euros pour les hôtels bruxellois

Le gouvernement bruxellois a approuvé en deuxième lecture l’arrêté qui met en place une nouvelle prime pour les hôtels et autres hébergements touristiques de la capitale, fortement touchés par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Cette aide doit encore avoir le feu vert de la Commission européenne, qui doit vérifier son adéquation au cadre assoupli des aides d’Etat.

Il s’agit de 8 millions d’euros dégagés pour des primes en fonction du nombre d’employés (ETP) occupés par l’établissement, qui devait être en bonne santé financière avant la crise et afficher au moins 25.000 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2019, communiquent mercredi de manière conjointe le ministre-président Rudi Vervoort, le ministre Sven Gatz (Finances et Budget) et la secrétaire d’Etat Barbara Trachte (Transition économique).

Ces montants étaient initialement inclus dans le système des ‘primes Tetra’, qui vise à aider les secteurs les plus touchés par la crise, puis il a été décidé de les en extraire pour qu’il y ait un régime spécifique pour les hébergements touristiques.

► À lire aussi | Aides économiques : l’accès à la prime Tetra sera élargi

La prime, par unité d’établissement, va de 12.500 euros pour les plus petites structures à 62.500 euros pour celles qui emploient au moins 10 personnes. Elle devrait être disponible vers le 10 juin, en fonction du feu vert de l’UE, indique le gouvernement.

La Brussels Hotels Association réagit

À la suite de cette annonce, la Brussels Hotels Association s’est réjouie du traitement spécifique réservé au secteur hôtelier et de la prise en compte de ses particularités. “Soumettre le nouveau régime d’aides en faveur de ce secteur à l’Encadrement temporaire européen sur les aides d’État, et non au règlement de minimis était indispensable pour ne pas limiter l’aide présente et ne pas compromettre les aides futures”, explique-t-elle.



L’association précise cependant que sans renouvellement des mesures de soutien, la survie du secteur restera en jeu. “Au mois de mai, le secteur hôtelier bruxellois enregistrait toujours une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de -87% et il ne redémarrera pas à la date du 9 juin. Retrouver les niveaux d’avant covid prendra plusieurs années selon les dernières analyses.“

Avec Belga – Photo : Belga