Malgré la météo capricieuse, le secteur hôtelier enregistre un bilan positif en juillet

Les hôtels bruxellois ont enregistré un taux d’occupation moyen de 68,7% en juillet, a indiqué la Brussels Hotels Association (BHA) jeudi, confirmant une information parue dans Le Soir. L’augmentation de 1,5 point de pourcentage par rapport à 2022 (67,2%) et la faible différence avec l’année record de 2019 (74,7%) laissent espérer une reprise dans le secteur, en berne depuis la pandémie.

La Région bruxelloise compte aujourd’hui 600 chambres d’hôtel de plus qu’il y a trois ans. En les prenant en compte dans la comparaison avec les autres années, il apparait que le temps maussade du mois de juillet ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur le tourisme à Bruxelles.

► VOIR AUSSI | Stock, personnel, horaires : la météo complique la gestion des rooftops et des terrasses en plein air

Ce taux de fréquentation relativement élevé peut s’expliquer par l’organisation de plusieurs événements majeurs en Belgique au cours du mois de juillet, tels que le sommet UE-Amérique latine, le festival Tomorrowland, plusieurs concerts au stade Roi Baudouin ou encore le Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Lors du sommet entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, plus de 30 délégations étrangères étaient présentes à Bruxelles, en plus des 26 dirigeants européens. Le festival Tomorrowland, qui s’est déroulé sur deux week-ends fin juillet, a quant à lui généré un total de plus de 60.000 nuitées dans les hôtels de la capitale.

À titre d’exemple, le taux d’occupation a atteint 89,6% le week-end du 22 juillet, au cours duquel ont eu lieu la première partie de Tomorrowland et le concert de Mylène Farmer au stade Roi Baudouin. Le week-end suivant, lors du Grand Prix et de la seconde partie du festival, le taux d’occupation s’élevait à 89,4%.

La BHA se montre plus réservée pour ses prévisions du mois d’août, en raison de l’absence d’événements aussi importants qu’en juillet. “Cela ne devrait toutefois pas affecter le nombre de touristes, venus par exemple découvrir l’événement traditionnel Flowertime, qui aura lieu du 11 au 15 août dans la capitale”, estime le secrétaire général de la BHA, Rodolphe Van Weyenbergh.

Belga – Photo : Belga