Une nouvelle consultation populaire sur la mutation du Quartier Nord

Le gouvernement bruxellois l’affirme, il veut “une nouvelle page” pour le Quartier Nord. Suite à une mission confiée par le Ministre-Président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort, le Bureau bruxellois de la planification perspective.brussels a élaboré un diagnostic actualisé pour ce territoire de Bruxelles.

Celui-ci s’appuie sur des données statistiques, cartographiques et urbanistiques, mais également sur les résultats d’une première consultation publique menée entre novembre et décembre 2020.

Il en ressort que ce territoire, marqué par la présence de grandes infrastructures et entrecoupé par plusieurs barrières urbaines telles que le canal, la petite ceinture et les voies ferrées, fait face à un déficit en équipements publics, à la précarité de nombreux habitants et à un défi important de sécurité.

Quatre axes

Afin de repenser la mutation de ce quartier, perspective.brussels lance une deuxième consultation populaire à partir de ce 18 janvier jusqu’au 6 mars 2022. Elle vise à affiner la vision sur l’évolution de ce quartier.

Celle-ci tournera autour de quatre axes : le renforcement des liens entre les quartiers, l’adaptation des quartiers aux enjeux environnementaux et climatiques (maillage vert, PEB…), le développement de la diversité des activités économiques et la favorisation de la convivialité et la sécurité.

Suite à la consultation publique, perspective.brussels élaborera un document de vision qui sera discuté avec les acteurs publics et associatifs et sera soumis au Gouvernement bruxellois ensuite.

