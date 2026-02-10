 Aller au contenu principal
Une nouvelle antenne sociale inaugurée à Molenbeek : “Cela répond à un besoin dans la partie haute de la commune”

Face à la réforme du chômage, le CPAS de Molenbeek Saint-Jean anticipe une hausse des suivis personnalisés.

Dans ce contexte, la commune ouvre une nouvelle antenne sociale sur le site Lavoisier. Les bénéficiaires peuvent y trouver un accompagnement spécifique et de l’aide pour l’accès aux droits sociaux. “Nous essayons depuis plusieurs années de rapprocher nos administrations de nos administrés, cette quatrième antenne répond aussi à un besoin dans la partie haute de la commune de Molenbeek”, explique Ahmed El Khannouss, président du CPAS de Molenbeek. Selon le CPAS de la commune, plus de 4.000 de ses habitants seraient concernés par l’exclusion du chômage.

■ Reportage de Valentine Rolus

►Lire aussi | Le fédéral ne dispose pas de données sur le nombre d’exclus qui s’adressent aux CPAS

