Une manifestation nationale traversera Bruxelles ce vendredi : voici les perturbations à prévoir

Certains secteurs seront paralysés partiellement, vendredi, par une manifestation nationale assortie de nombreux débrayages. Les différents syndicats ont ainsi appelé à manifester, pour défendre le pouvoir d’achat de la population, et plaider pour le plafonnement des prix de l’énergie et la révision de la norme salariale.

Ainsi, des perturbations sont attendues à Brussels Airport, dans les transports, ainsi que dans les CPAS de la capitale et sur les routes.

La manifestation nationale de vendredi circulera, tout au long de la matinée, dans le centre-ville de Bruxelles. “En raison de la manifestation, des embarras de circulation sont à prévoir, entre 8h et 13h“, indique la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, sur Twitter.

Ainsi, des perturbations sont prévues le long du cortège, qui partira de la Gare du Nord, pour rejoindre la Gare du Midi, en passant par les boulevards du Jardin Botanique, Pachéco, Impératrice et Empereur, ainsi que la rue des Alexiens et le Boulevard Lemonnier.

La STIB annonce également que son réseau sera “fortement perturbé” ce vendredi, et invite ses voyageurs à prévoir des alternatives, puisqu’une partie de son personnel participera à la manifestation. Certaines lignes seront également déviées le long du parcours de la manifestation.

Les usagers de la STIB pourront s’informer en temps réel via les réseaux sociaux, le site et l’application mobile de la compagnie de transport, rappelle-t-elle.

La manifestation nationale n’affectera pas le trafic ferroviaire, indique la SNCB : huit trains supplémentaires seront même mois en place pour acheminer les manifestants vers Bruxelles.

“Aucune perturbation particulière n’est à attendre sur le rail. Nous attendons cependant une fréquentation plus importante des trains à destination du départ de la manifestation et au retour“, ajoute un porte-parole de la SNCB.

D’importantes perturbations sont aussi attendues à Brussels Airport : de nombreux travailleront débrayeront pour manifester, et face au manque de personnel disponible, le screening des voyageurs et le traitement des bagages risque d’être particulièrement affecté, indique un porte-parole de l’aéroport.

L’aéroport national a même appelé les compagnies aériennes à supprimer des vols, et à réduire ainsi leur plan de vol de 70%, laissant 30% des vols opérant sans difficulté. Mercredi après-midi, l’aéroport annonçait ainsi que “plus de 50% des vols prévus ont été supprimés. D’autres vols pourraient s’ajouter“. Les passagers concernés sont prévenus individuellement par les compagnies aériennes.

