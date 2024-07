Sabotage sur le réseau SNCF : grosses perturbations sur les trajets vers la France au départ de Bruxelles

Les attaques coordonnées, ce vendredi matin, contre les installations ferroviaires françaises perturbent aussi la circulation des TGV transnationaux. Les Eurostar reliant la gare de Bruxelles-Midi à Paris Gare du Nord enregistrent actuellement un retard d’une heure, tout comme ceux au départ de Londres vers la capitale française. La SNCB prévient vendredi matin que des retards sont à prendre en compte dans le trafic ferroviaire reliant la gare de Bruxelles-Midi à celles de Paris Nord et Paris Charles de Gaulle Airport.

Les voyageurs à destination de Lille Europe au départ de Bruxelles-Midi sont invités à se rendre à Tournai, où ils pourront attraper une correspondance pour la gare de Lille Flandres. Pour rejoindre Paris Nord depuis la gare du Midi, les usagers peuvent se rabattre sur les trains EuroCity. Dans le sens des départs, un train doit quitter Bruxelles-Midi à 13h38 pour arriver dans la Ville Lumière à 16h30, par exemple.

La compagnie ferroviaire française (SNCF) a subi dans la nuit de jeudi à vendredi – à quelques heures seulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris – “plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les lignes à grande vitesse Atlantique, Nord et Est”.

Concrètement, des incendies volontaires ont été allumés en divers endroits pour endommager les installations, une “attaque massive” visant à “paralyser” le réseau de TGV de l’Hexagone, selon le groupe. En conséquence, des trains doivent être détournés, quand ils ne sont pas tout simplement supprimés.

Les embarras devraient se poursuivre “au moins tout le week-end”, le temps d’effectuer les réparations nécessaires, selon la SNCF.

La cérémonie d’ouverture des JO doit avoir lieu en soirée dans le centre de la Ville Lumière, drainant de nombreux touristes, outre les vacanciers en transit dans la capitale française.

Côté belge, la SNCB conseille à ses usagers et voyageuses de prêter l’oreille aux annonces et de scruter les écrans en gare.

Les TGV au départ de Bruxelles et Londres vers Paris perturbés

Les attaques coordonnées, vendredi matin, contre les installations ferroviaires françaises perturbent également la circulation des trains à grande vitesse transnationaux. Les Eurostar reliant la gare de Bruxelles-Midi à Paris Gare du Nord enregistrent actuellement un retard d’une heure, tout comme ceux au départ de Londres vers la capitale française.

Le premier train depuis Bruxelles, qui devait partir à 06h00, a été supprimé, selon le site de la compagnie. Au total, six voyages sont annulés depuis la capitale belge et deux depuis Londres. Eurostar n’était pas joignable dans l’immédiat pour plus de détails. Outre les trains annulés, “tous les trains à grande vitesse à destination et en provenance de Paris sont déviés via la ligne classique ce vendredi 26 juillet” et circuleront donc à une vitesse réduite, affirme Eurostar sur son site internet, ce qui “prolonge la durée du trajet d’environ une heure et demie”.

En Belgique, les trains vers la France roulent au ralenti. Les valves de la SNCB annoncent entre 45 et 90 minutes de retard pour rejoindre Paris Nord et Paris Charles de Gaulle Airport depuis la gare de Bruxelles-Midi. En France, les retards atteignaient entre 30 minutes et 2h50. À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les installations de la SNCF ont été la cible d’incendies volontaires coordonnés.

Plusieurs axes du réseau TGV (Atlantique, Nord et Est) sont perturbés pour “au moins” tout le week-end, prévoit la compagnie française. En effet, il faudra “beaucoup de temps” pour réparer les dommages infligés à l’infrastructure, a déploré le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, sur la chaîne BFMTV. En cette période de vacances estivales, de nombreux voyageurs sont en transit dans la Ville Lumière, tandis qu’athlètes, spectateurs et journalistes rejoignent massivement Paris pour le lancement officiel de ces 33e Jeux Olympiques modernes.